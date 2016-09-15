Посол США озвучила сценарій повернення Криму до складу України

Про це розповіла в інтерв’ю "Європейській правді" новопризначений посол США в Україні Марі Йованович.

Вона наголосила, що не має сумнівів у тому, що повернення Криму відбудеться.

"Ми віримо, що врешті решт Крим повернеться до України. Але є також дуже правильне питання – коли?" - зазначила посол.

Читайте такожПорошенко очікує від МЗС пропозицій щодо механізму деокупації Криму

На думку Йованович, повернення Криму може відбутися схожим чином до того, як була відновлена незалежність балтійських країн після радянської окупації. Водночас, вона зауважила, що цей процес – тривалий.

"Більшість на Заході бачить цей процес аналогічним до позитивного прикладу балтійських країн. Протягом багатьох років ці держави були у складі Радянського союзу, та США так і не визнали їхню аннексію. У Вашингтоні весь цей час продовжували роботу дипломатичні місії (країн Балтії), і вони знову повернули незалежність", - наголосила вона.

"Приклад балтійських країн важливий тим, що він доводить: якщо люди почувають себе сильними і мають підтримку міжнародної спільноти, то врешті решт історія має завершитися так, як годиться", - додала посол.

Як відомо, незалежність країн Балтії була відновлена у період розпаду Радянського союзу, який анексував їх після Другої світової війни.