"Женева плюс": президент хоче бачити Крим пріоритетом у порядку денному країн-партнерів

Крим має залишатися в перших пунктах порядку денного країн-партнерів України.

Таку думку президент України Петро Порошенко висловив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Крим має залишатися в перших пунктах порядку денного наших країн-партнерів, тут зроблено буквально за останні дні декілька проривних ключових речей», - заявив він.

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«Для того, щоб створити майданчик, формат, де ми це маємо обговорювати, Україна надала абсолютно чіткі та прозорі пропозиції - там мають бути ЄС, США, залучитися до цього повинні країни-гаранти Будапештського меморандуму. Назвати цей формат можна «Женева плюс» і негайно розпочати консультації про організацію такого процесу як звільнення незаконно заарештованих і взагалі забезпечення дотримання прав кримськотатарського народу, і розробку «дорожньої карти» з деокупації Криму, яка буде передбачати величезну кількість кроків, починаючи від забезпечення міжнародного тиску (на Росію - УНІАН), чітку програму дій щодо санкцій і завершуючи судовими процесами», - зазначив президент.