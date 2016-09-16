Порошенко: РФ наповнила демократичний світ своїми параноїдальними ідеями
Демократичний світ втрачає контроль над власними цінностями, оскільки Росія наповнила Захід своїми параноїдальними ідеями, заявив президент України Петро Порошенко.
"Великомасштабна націлена пропаганда стала властивою, характерною рисою сьогодення. Демократичний світ втрачає контроль над власними цінностями, російська пропаганда не лише використовує слабкі місця Заходу, вона наповнила Захід своїми параноїдальними ідеями, і вони перетворюють побічні течії в основну течію", - сказав Порошенко під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, передає УНІАН.
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"Ми говоримо не лише про захист України, а про захист Європи. Ми повинні використовувати слово "агресія", оцінюючи дії РФ", - цитує Порошенка в Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко.
"Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Що зробила Росія? Нічого", - додав голова держави.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко анонсував звільнення тяжкопораненого бранця Жемчугова.