Порошенко сподівається, що завтра в Україну повернеться ще один полонений

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

«Я можу Вам дати трохи оптимізму: у нас велика надія, що завтра ми привеземо додому Жемчугова», - сказав Порошенко.

При цьому Порошенко нагадав, що Росія повинна звільнити усіх заручників зі своїх в'язниць: Сенцова, Кольченка, Карп'юка, Клиха та інших. Також Росія повинна вивести окупаційні війська з території України.

Читайте такожПорошенко привітав Сенцова з ювілеємЯк повідомляв УНІАН, в середині червня представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook заявляла, що Україна вимагає від бойовиків негайного звільнення тяжкопораненого українця Жемчугова.

«І ось сьогодні так звані представники ОРЛО визнали, що ця важкохвора людина утримується в СІЗО, і до нього не пускають адвокатів "за станом здоров'я". Хіба це не тортури?! Ми висловили вимогу негайного звільнення Жемчугова і передали наші пропозиції щодо цього учасникам гуманітарної групи - ОБСЄ і РФ, які мають задіяти всі свої можливості, аби розблокувати процес звільнення», - додала Геращенко.