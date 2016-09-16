Єльченко розповів, від чого залежить можливе позбавлення РФ права вето у Радбезі ООН

Про це Єльченко повідомив у Twitter під час спілкування з користувачами мікроблогу.

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"Україна підтримує реформування Радбезу. Постійно порушуємо це в ООН. Але вирішення питання в руках постійних членів", - зазначив Єльченко у контексті можливості позбавлення РФ права вето у Раді безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Києві Єльченко заявив, що Україна не відмовляється від ідеї позбавлення РФ права вето у Раді безпеки ООН.

"Я не буду говорити, що це не реальне завдання. Напевно, його можна вирішити, але це тривалий процес. Розумієте, в ООН всі бояться слова прецедент. І тому тут справа не в тому, що країни не підтримують позбавлення Росії права вето, а вони бояться, що це може їх торкнутися. Тобто, інші четверо постійних членів Ради безпеки, які мають таке саме право вето, звичайно, ніколи не підуть на (це)", - сказав Єльченко.