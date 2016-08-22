Постпред України в ООН розповів, чи реально позбавити Росію права вето у Радбезі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання прес-клубу МЗС.

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"Я не буду говорити, що це не реальне завдання. Напевно, його можна вирішити, але це тривалий процес. Розумієте, в ООН всі бояться слова прецедент. І тому тут справа не в тому, що країни не підтримують позбавлення Росії права вето, а вони бояться, що це може їх торкнутися. Тобто, інші четверо членів постійних Ради безпеки, які мають таке саме право вето, звичайно, ніколи не підуть на (це)", - сказав Єльченко.

У цьому зв'язку посол наголосив, що США, Велика Британія, Франція та Китай можуть на словах говорити про солідарність і про розуміння нашої позиції. Єльченко сказав, що це не тільки українська позиція, бо є ще багато країн, які також вважають, що Статут ООН в принципі треба переглядати, тому що він застарілий.

Єльченко навів приклад, що в Статуті ООН досі написано, що Німеччина та Японія - це ворожі держави. Також є інші застарілі питання, як вибори генерального секретаря ООН.

"Ми не відмовляємося від цієї ідеї, і за ці місяці ми зробили багато аналітики. Є ціла детективна історія взагалі з тим, як Росія стала (постійним) членом ООН замість Радянського союзу", - сказав Єльченко.

Посол визнав, що для позбавлення Росії права вето потрібно пройти довгий шлях.