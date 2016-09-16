Україна вводить нові санкції проти росіян через судилище над Сенцовим і Кольченком

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО за підсумками засідання у п'ятницю.

Зокрема, розглядалось питання продовження дії запроваджених РНБО у вересні 2015 року персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також застосування додаткових санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.

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"Окремо РНБО України ухвалила рішення про застосування санкції до осіб, причетних до протиправних дій проти громадян України", - наголосили у відомстві.

У прес-службі пояснили, що "йдеться, зокрема, про представників правоохоронних та судових органів РФ, відповідальних за незаконне переслідування громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших, які були неправомірно затримані, засуджені, й досі незаконно утримуються на території Росії".