Вересень: м`яке зіткнення Янукович–Тимошенко

ПОТОЧНИЙ МІСЯЦЬ Вересень 2006 року позначить складні внутрішньоекономічні питання, які в найближчому майбутньому можуть викликати сильні суперечки. Укладання угод і договорів може бути перенесене, а деякі з цих угод потребуватимуть істотної корекції, або навіть не будуть узгоджені. Зараз формується нова система управління економікою. Цей процес буде складним, і може супроводжуватися конфліктами протягом усього вересня.

Ці конфлікти будуть сильними, але локальними. Вони торкнуться в основному приватизаційних, внутрішньо- і зовнішньоекономічних питань, але, за моїми оцінками, їх сили недостатньо, щоб створити серйозну суспільну кризу. Один з варіантів цієї ситуації може бути пов`язаний з бюджетним процесом, рішеннями з організації вільних економічних зон. Не виключено, що питання лібералізації економіки можуть викликати палкі суперечки.

Але суперечки і конфлікти вересня є політичними. Загалом вересень повинен виявитися успішним для вирішення реальних економічних питань в Україні. Найскладніша проблема цього місяця – у першій половині вересня буде якась спроба чинити тиск на економічну самостійність країни або вимога укласти невигідний економічний договір. Але ця ситуація не зможе створити серйозних проблем завдяки потужній інформаційній підтримці і ліберальним тенденціям в економіці.

Вересень особливо сприятливий для процесів інтенсифікації в економіці, а також для її соціалізації в якості вирішення питань зайнятості. Вірніше, ці два процеси будуть органічно позв`язаними між собою – проблема зайнятості вирішуватиметься з допомогою інтенсифікації економіки.

Але найголовніше – це сприятливий інвестиційний клімат у вересні.

Нереально - швидко зробити розрахунки щодо ролі всіх політиків у цьому процесі, але можна сказати, що для прем`єр-міністра Віктора Януковича політичні суперечки створюватимуть і проблеми, і успіхи. Для нього у вересні в процесі вирішення поточних економічних питань виникатимуть проблеми, але управління економікою, зовнішньоекономічна діяльність, а також вирішення організаційних і управлінських питань буде успішним. А ось політичні рішення з поточних внутрішньоекономічних питань виявляться вдалішими для лідера опозиції Юлії Тимошенко.

Найцікавіше те, що в ділових відносинах між цими двома політичними лідерами немає конфлікту. Навпаки, у 2007 році вони повинні надати один одному підтримку при вирішенні якихось важливих ділових питань. Конфлікти між ними або носять емоційний характер, або виникають через неособисті інтереси.

ПОТОЧНИЙ ТИЖДЕНЬ

Що було Цитата з минулого прогнозу: "Можна припустити, що основна їх тема – переговори по газу. Але на цьому тижні можуть виникнути складнощі в рамках цієї ситуації. Вони мають вигляд певної претензії або вимоги до України виконати певні зобов`язання, як попередню умову, що стосується цих переговорів. Можуть бути висунуті якісь умови для того, щоб гарантувати партнерам виконання домовленостей у майбутньому".

Минулого тижня посол Росії в Україні Віктор Черномирдін заявив, що газотранспортну систему України мають передати у власність Міжнародному газотранспортному консорціуму.

Крім того, цієї ж ситуації стосується і цитата з позаминулого прогнозу: "У другій половині цього тижня в Україні складеться вельми сприятлива обстановка для ухвалення важливих рішень у сфері національної економіки. Але наступного тижня з`ясується, що ці рішення створюють конфліктні ситуації, зачіпають інтереси деяких економічних груп або галузей. Ще один варіант цієї ситуації – певні ділові пропозиції, які порушують економічні інтереси країни або створюють проблеми для вирішення питань зайнятості населення. Ця ситуація знайде позитивне вирішення на початку вересня".

Цитата: "У внутрішньополітичному житті країни знову можуть поновитися суперечки через розподіл посад, з процедурних питань".

Минулого тижня було оголошено рішення Кабінету Міністрів про зміну регламенту, "Наша Україна" заявила про ініціацію процесу підписання нової коаліційної угоди з Партією регіонів.

Що буде

Ситуація, пов`язана з рішенням Кабінету Міністрів про зміну регламенту, навряд чи спричинить який-небудь нерозв`язний конфлікт у структурах влади. У вересні можна очікувати великої кількості достатньо потужніх компромісних чинників, що дозволяють знайти прийнятні рішення щодо цієї ситуації. Пошук цих чинників очевидно буде в центрі уваги впродовж всього цього тижня. Вже починаючи з його середини, а також в кінці або на початку вже наступного тижня мають бути ухвалені певні рішення, що стабілізують ситуацію. Ці рішення виглядають як процедурні або договірні.

Проте, емоційні причини для суперечок все ще залишаються. Більш того, ці суперечки можуть залишатися сильними напротязі усього поточного місяця. Тільки у другій половині вересня сформуються умови для реальних складних ситуацій, які можуть спричинити якусь реорганізацію системи управління.

Друга найбільш важлива подія, яка є продовженням минулого тижня, – переговори з газових питань. Крім того, сюди ж відносяться усі гучні економічні питання минулого тижня: підвищення тарифів, обмеження постачань газу для "Київенерго".

В усіх цих ситуаціях є дуже потужні компромісні чинники. Вони вже почали набирати силу, але поки що непомітні як реальні події.

Крім того, в минулих прогнозах йшлося про те, що до появи цих проблемних ситуацій були сприятливі події по цій темі. Нагадаємо, що такою подією стала поїздка Януковича до Росії, коли проходили переговори щодо постачання газу до України. У подальшому стане ще очевиднішим, що Янукович – один з найбільш активних учасників вирішення цих питань.

Отже, на цьому тижні мають з’явитися компромісні події, які можуть стабілізувати ситуацію, які окреслять шляхи вирішення складних питань, які виникли минулого тижня. Решта подій, швидше за все, виявиться значно менш значною.

Вадим Феофанов, астролог