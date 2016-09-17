Порошенко обговорив з Меркель припинення російської агресії проти України
15:58, 17 вересня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися продовжити координацію зусиль щодо припинення російської агресії проти України.
Петро Порошенко та Ангела Меркель / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Меркель.
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"Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України наголосив на необхідності повного припинення вогню російськими бойовиками і необхідність звільнення усіх заручників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співрозмовники домовилися продовжити координувати зусилля для виконання Москвою безпекових умов Мінських домовленостей і припинення російської агресії проти України.
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