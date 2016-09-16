Ні кроку вперед без припинення вогню: Порошенко висунув Росії вимоги щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

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“Між іншим, мене часто звинувачують, кажуть, що українська сторона і далі опирається і не просувається вперед політичним шляхом мінських переговорів. Я раз і назавжди вам повторюю: ми уже перевернули справу. І жодного кроку вперед до того, як російська сторона не пройде власну відстань на шляху безпекових заходів”, - заявив він.

За його словами, саме в безпеці нині криється ключ до мирного врегулювання на Донбасі. "І саме тому я запропонував ефективний підхід – «дорожню мапу», в якій має бути ув’язана послідовність безпекових та політичних кроків з гарантією їх виконання. Що таке гарантії, ми знаємо дуже добре з Будапештського меморандуму. Більше такого не може бути. Наші вимоги дуже прості. Росія повинна забезпечити стале та всеохоплююче припинення вогню на Донбасі. Що означає російське перемир’я, проголошене без наших друзів і партнерів – Німеччини і Франції – ми побачили за останню добу, коли нам обіцяли припинення вогню, а відбулось більше 30 обстрілів, включно з мінометними та артилерійськими», - зауважив глава держави.

Він вкотре наголосив, що має бути припинено постачання на українську територію РФ регулярних військ, зброї, боєприпасів і військової техніки; повинен бути забезпечений, нарешті, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до окупованої території Донбасу і Криму; наданий повний доступ міжнародним спостерігачам до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

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"Якщо мене запитати, який у нас ключовий показник нашої безпеки у цифрах – це 409 км 300 м неконтрольованої частини українсько-російського кордону. Якщо ми закриємо кордон, не буде конфлікту в Україні. Заберіть окупаційні війська, заберіть зброю – ми домовимось, і все врегулюємо. Тому наступна вимога – це те, що вказано у Мінських угодах – вивести російські війська з території України. П’яте – звільнити українських бранців і політичних в’язнів", - наголосив глава Української держави.

Нагадаємо, 14 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на спільній прес-конференції в Києві з міністрами закордонних справ України і Франції заявив, що в ніч на 15 вересня на Донбасі набуде чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.

«Ми приїхали сюди з оголошенням, з такою обіцянкою з Москви, що сьогодні опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень», - підкреслив Штайнмайер.

Він повідомив, що під час зустрічі з Порошенко Україна також пообіцяла зі свого боку дотримуватися припинення вогню.

«Якщо обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню, і більше, ніж тиждень, то з'явиться шанс і буде можливість досягти подальшого розмежування військ в деяких регіонах...», - сказав Штайнмаєр.

Однак незабаром у Кремлі заявили, що не обіцяли Німеччині режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є стороною конфлікту"

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/politics/1522753-peremiriya-ne-obeschaet-u-putina-snova-vernulis-k-staryim-baykam-o-rabochih-donbassa-s-gaubitsami-i-tankami.html