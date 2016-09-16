Ні кроку вперед без припинення вогню: Порошенко висунув Росії вимоги щодо Донбасу
Без виконання Росією своїх зобов'язань в сфері забезпечення безпеки на Донбасі Україна не зробить ні кроку вперед.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.
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“Між іншим, мене часто звинувачують, кажуть, що українська сторона і далі опирається і не просувається вперед політичним шляхом мінських переговорів. Я раз і назавжди вам повторюю: ми уже перевернули справу. І жодного кроку вперед до того, як російська сторона не пройде власну відстань на шляху безпекових заходів”, - заявив він.
За його словами, саме в безпеці нині криється ключ до мирного врегулювання на Донбасі. "І саме тому я запропонував ефективний підхід – «дорожню мапу», в якій має бути ув’язана послідовність безпекових та політичних кроків з гарантією їх виконання. Що таке гарантії, ми знаємо дуже добре з Будапештського меморандуму. Більше такого не може бути. Наші вимоги дуже прості. Росія повинна забезпечити стале та всеохоплююче припинення вогню на Донбасі. Що означає російське перемир’я, проголошене без наших друзів і партнерів – Німеччини і Франції – ми побачили за останню добу, коли нам обіцяли припинення вогню, а відбулось більше 30 обстрілів, включно з мінометними та артилерійськими», - зауважив глава держави.
Він вкотре наголосив, що має бути припинено постачання на українську територію РФ регулярних військ, зброї, боєприпасів і військової техніки; повинен бути забезпечений, нарешті, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до окупованої території Донбасу і Криму; наданий повний доступ міжнародним спостерігачам до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.
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"Якщо мене запитати, який у нас ключовий показник нашої безпеки у цифрах – це 409 км 300 м неконтрольованої частини українсько-російського кордону. Якщо ми закриємо кордон, не буде конфлікту в Україні. Заберіть окупаційні війська, заберіть зброю – ми домовимось, і все врегулюємо. Тому наступна вимога – це те, що вказано у Мінських угодах – вивести російські війська з території України. П’яте – звільнити українських бранців і політичних в’язнів", - наголосив глава Української держави.
Нагадаємо, 14 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на спільній прес-конференції в Києві з міністрами закордонних справ України і Франції заявив, що в ніч на 15 вересня на Донбасі набуде чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.
«Ми приїхали сюди з оголошенням, з такою обіцянкою з Москви, що сьогодні опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень», - підкреслив Штайнмайер.
Він повідомив, що під час зустрічі з Порошенко Україна також пообіцяла зі свого боку дотримуватися припинення вогню.
«Якщо обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню, і більше, ніж тиждень, то з'явиться шанс і буде можливість досягти подальшого розмежування військ в деяких регіонах...», - сказав Штайнмаєр.
Однак незабаром у Кремлі заявили, що не обіцяли Німеччині режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є стороною конфлікту"
Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/politics/1522753-peremiriya-ne-obeschaet-u-putina-snova-vernulis-k-staryim-baykam-o-rabochih-donbassa-s-gaubitsami-i-tankami.html