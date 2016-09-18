Порошенко під час візиту до США візьме участь у cаміті Радбезу ООН

Про це повідомляє прес-служба президента.

У повідомленні сказано, що під час візиту Порошенко також виступить з промовою у ході загальних дебатів 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН та візьме участь у засіданні високого рівня, присвяченому проблемі біженців та мігрантів.

«На полях Генеральної асамблеї ООН заплановано проведення низки двосторонніх зустрічей президента України з іноземними лідерами, зокрема Туреччини, Японії, Нової Зеландії, Аргентини, Катару та іншими», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окрему увагу під час візиту буде приділено питанням поглиблення відносин стратегічного партнерства України зі США. У цьому контексті Порошенко зустрінеться з американським керівництвом, представниками провідних ділових і політологічних кіл країни.

Також програмою візиту передбачена традиційна зустріч президента з українською громадою у США.

В свою чергу, як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, міністр Павло Клімкін під час робочого візиту української делегації до США, що розпочався сьогодні, представлятиме Україну у засіданнях високого рівня Радбезу ООН щодо авіаційної безпеки та Спільної слідчої групи з розслідування авіакатастрофи MH-17.

«Участь делегації України у заходах високого рівня 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН стане нагодою продемонструвати активну і послідовну позицію України на захист ключових, базових цінностей Статуту ООН, надати всебічну інформацію щодо ситуації, яка відбувається в та довкола України, зокрема в частині незаконної анексії Криму і агресії на сході України з боку РФ», - йдеться у повідомленні.

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Окрім участі у програмі візиту президента України, Клімкін офіційно представлятиме Україну у засіданнях ГУАМ та ГУАМ+.

У рамках програми візиту також заплановано підписання угоди про взаємне скасування візових вимог з Сент-Кіттс і Невісом.

Генеральна асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таких як питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

Як повідомляв УНІАН, 71-а сесія Генасамблеї ООН почала роботу в штаб-квартирі всесвітньої організації в Нью-Йорку 13 вересня. Головою 71-ї сесії обрано дипломата з Фіджі Пітера Томсона.

Порошенко очікує, що Генасамблея ООН ухвалить резолюцію щодо порушень прав людини у тимчасово окупованому Росією Криму.