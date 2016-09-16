Україна подасть до Генасамблеї ООН проект резолюції про порушення Росією прав людини у Криму

Про це Єльченко повідомив у Twitter під час спілкування з користувачами мікроблогу.

"На початку роботи 3-го Комітету ГА ООН в жовтні", - повідомив Єльченко, відповідаючи на запитання, коли до Генасамблеї буде подана нова резолюція щодо прав людини у тимчасово окупованому Криму.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко очікує від 71-ї сесії Генасамблеї ООН ухвалення резолюції щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.

"І ми в Україні розраховуємо на міжнародну підтримку для нової української ініціативи ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо порушень прав людини в Криму. Це складова нашої загальної політики з деокупації (Криму). Ми розраховуємо на вашу підтримку у Нью-Йорку", - наголосив Порошенко.

"Ключова мета - забезпечити такий стан, щоб ціна окупації зростала", - додав президент.