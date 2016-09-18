Депутати Європарламенту побачать Донбас неподалік від лінії фронту – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко відвідає Донбас разом з групою депутатів Європарламенту.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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"Третій раз за останній тиждень - на Донбас. Якщо чесно, це забагато навіть для мене і моєї толерантно- терплячої родини. Але маємо іхати - аби показати депутатам Європейського парламенту результати агресіі проти Украіни, справжню картинку Донбасу, і не в тилу , не в Слов'янську - Краматорську , а поблизу лініі фронту", - зазначила Геращенко.

За її словами, Донбас відвідають лідер групи зелених в Європарламенті Ребекка Хармс, Міхаель Боні і представник Чехії Яромир Штетіна.