Звільнення двох українців з полону бойовиків: Геращенко розповіла подробиці

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Володимир Жемчугов і Юрій Супрун - на свободі! Вже за кілька годин Володимир і Юрій будуть у Києві, в одній з найкращих лікарень, президент доручив послати за ними санітарний, евакуаційний літак. Вони потребують серйозного лікування, реабілітації, Володимир - ще і протезування…", - написала Геращенко.

Читайте такожСБУ показала фото звільнених з полону українців: вони вже на підконтрольній Києву території

"..... Понівечений, без кінцівок, майже сліпий, захоплений рік тому бойовиками, останні кілька місяців Володимир провів навіть не в тюремній лікарні, а в камері, звідки його тягали на "суд", погрожуючи тридцятирічним ув'язненням. В такому страшному стані орки утримували Володю в тюрмі...", - додала вона.

Також Геращенко нагадала, що Супрун - представник ООН, затриманий бойовиками "за шпигунство" навесні 2016 року.

"Останні кілька тижнів його також тягали на суди, відверто нехтуючи спеціальним дипломатичним імунітетом, який Юрій мав як співробітник міжнародної гуманітарної організації і шантажуючи ледь не розстрілом. На знак протесту Юрій оголосив голодування… Сьогодні вночі Юрія "судили" в Донецьку і "засудили" до 18 років за шпигунство на Україну. Цей цирк був потрібен, щоб не просто передати, а "помилувати", - повідомила Геращенко.

Вона наголосила, що звільнення Жемчугова і Супруна стало можливим завдяки надзусиллям президента, СБУ і Мінської гуманітарної групи.

Також Геращенко повідомила деталі щодо звільнення українців та переговорів з цього питання.

Так, за Жемчугова в Мінській групі і з СБУ боролися весь цей рік. "ОРЛО дурили нам голову, що такого в них немає, потім, що він вже давно на квартирі в мами в Червоному Лучі, потім, "гуманісти" формулювали, що він ніякий не важкохворий, а просто інвалід-диверсант і має просто навчитися жити в тюрмі в нових реаліях. Від нас приховували інформацію, де його утримують, за нього вимагали справжній викуп і кидали нам списки на кількадесятків злочинців", - йдеться у її повідомленні. Крім того, за її словами, його звільнення одного разу вже зірвалося. Також президент піднімав питання звільнення Володимира під час телефонної розмови з Путіним ще у червні.

Говорячи про Супруна, вона наголосила, що представники міжнародних організацій, які також докладали певних зусиль для його звільнення, в неформальних розмовах зізнавалися, що вперше зіштовхнулися з такою історією, коли спецстатус співробітника ООН та імунітет не допомогли витягти людину.

Крім того, вона заявила, що Україна вимагатиме, аби питання звільнення заручників стало одним з пріоритетних для "нормандського формату" і щоб стало спеціальною темою на засіданні Тристоронньої контактної групи 21 вересня в Мінську.