ЄС не визнає російських виборів в окупованому Криму - заява

Відповідну заяву речника Зовнішньої дипломатичної служби розповсюджено у понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Європейський Союз не визнає анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і, отже, не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що спостережна місія за виборами ОБСЄ/БДІПЛ не здійснювала будь-якої діяльності на анексованих територіях Криму і Севастополя.

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"Участь дипломатів країн-членів ЄС в спостережний діяльності в рамках місії ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалася визнаною територією Російської Федерації, яка не входить до анексованої. Європейський Союз, як і раніше, непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - наголошується в заяві.

В ЄС також нагадали, що за попередніми висновками спостережної місії за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, голосування відбулося "прозоро, але залишаються проблеми з демократичним зобов'язання".

"Зокрема, ОБСЄ/БДІПЛ зауважила, що на виборче середовище негативно вплинули обмеження основних свобод і політичних прав, жорстко контрольовані ЗМІ, посилення тиску на громадянське суспільство, а також недоліки, пов'язані з реєстрацією кандидатів і нормативно-правовою базою. Ми очікуємо, що російська влада зробить все можливе для вирішення цих проблем на основі рекомендацій БДІПЛ", - наголосили в ЄС.