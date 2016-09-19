Російський експерт оцінив, чи піде Захід на невизнання виборів до Держдуми

Таку думку УНІАН висловив керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко.

«У тому, що стосується виборів, уже є, наскільки я знаю, заяви ЄС, європейських країн, заяви Держдепартаменту США про те, що вони вибори у Криму не визнають, але я не думаю, що Захід зможе піти так далеко, щоб не визнавати такими, що відбулися вибори до Держдуми взагалі. Хоча, якщо ситуація зміниться, ця небезпека присутня. Якщо хтось захотів би знайти якісь політичні кроки, які могли б завдати максимальної шкоди Росії, то тоді можна допустити, що хтось захоче скористатися тим, що вибори проходили і в Криму, і спробувати оскаржити законність виборів взагалі», - сказав Мироненко.

При цьому він упевнений, що в країнах, які не визнають анексію Криму, «депутати Держдуми» від півострова не вважатимуться законно обраними.

«Це буде великий біль для протоколу, куди спробують поїхати ці депутати. У тих країнах, де не визнають законність приєднання Криму й входження до складу Росії, цих депутатів просто не будуть приймати», - сказав експерт.

«Ці депутати вважатимуться депутатами в Москві, не вважатимуться в Києві, і залежно від позиції країни, судячи з того, що ми маємо в більшості країн, вони теж не вважатимуться законно обраними парламентаріями з усіма наслідками, що випливають», - додав він.

При цьому Мироненко зазначив, що новий склад Держдуми буде повністю лояльний до нинішнього політичного курсу – «всередині - і зовнішньополітичного».

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«Більшість поводитиметься абсолютно лояльно і конформістськи стосовно тих політичних директив, які надходять від виконавчої влади. Нічого не зміниться, все триватиме в тому ж ключі, рішення прийматимуться практично одноголосно. У мене виникає відчуття дежавю з роками моєї молодості на виборах до Верховної ради СРСР», - сказав Мироненко.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ. Голосування проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми змогли пройти лише чотири партії - «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52% голосів), ЛДПР (13,28% голосів) і «Справедлива Росія» (6,17% голосів).

Сьогодні, 19 вересня, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ в частині голосування на території окупованого Кримського півострова.

15 вересня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав Раду Європи та її держави-члени у разі проведення виборів у тимчасово окупованому Росією Криму утриматися від визнання результатів виборів до Державної думи РФ у цілому.