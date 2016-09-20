Держдеп США розкритикував невільну кампанію з виборів до Держдуми РФ

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

Наголошується, що США вітають попередній звіт про вибори Держдуми від місії спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"Ми визнаємо, що Центральна виборча комісія Росії провела вибори прозоро, проте ми відзначаємо висновок звіту про те, що на електоральному середовищі негативно позначилися обмеження основних свобод і політичних прав, жорсткий контроль ЗМІ і тиск на громадянське суспільство, що посилюється", - сказано в заяві.

США "поділяють занепокоєння спостерігачів про те, що залучення кандидатів у процес реєстрації зменшилося через обмеження права висуватися і надмірних вимог до реєстрації, зокрема, для незалежних кандидатів".

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Крім того, Держдеп відзначає зловживання адміністративним ресурсом деякими місцевими органами влади у період виборчої кампанії, перешкоджання певним подіям в ході кампанії, а також підтверджує стурбованість з приводу утисків у Росії видатних представників політичної опозиції.

США закликали російську владу вжити відповідних заходів у відповідь на рекомендації спостерігачів ОБСЄ та інших місцевих і міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, 17 вересня США заявили, що не визнають російські "вибори" на території окупованого нею Криму.