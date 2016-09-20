Литва не визнає результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму - МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Литви, розміщеному на сайті литовського зовнішньополітичного відомства.

"У неділю, 18 вересня, відбулися вибори до Держдуми РФ. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки наголошує на своїй сильній стурбованості з приводу порушень, зафіксованих під час виборів і підготовки до них, і закликає Центральну виборчу комісію Російської Федерації якнайшвидше їх розглянути і вжити інших, пов'язаних із цим, заходів", - йдеться в заяві.

"Ще раз наголошуємо, що організацію виборів до Держдуми РФ в окупованому і нелегально анексованому навесні 2014 року Криму вважаємо незаконною і даних результатів не визнаємо", - наголосили у Вільнюсі.

"Суворо засуджуємо це та інші порушення територіальної цілісності й суверенітету України з боку Російської Федерації, за які Європейський Союз та його міжнародні партнери ввели відповідні обмежувальні заходи щодо Росії та індивідуальних осіб", - говориться в заяві.

Читайте такожУ Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, обраного на виборах в окупованому Криму - євродепутат

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ у частині голосування на території окупованого Криму.

Член комітету Європарламенту з питань закордонних справ Міхаель Галер заявив, що в Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, незаконно обраного на виборах у тимчасово окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон заявив, що Канада не визнає вибори до Держдуми РФ на території окупованого Криму.

У МЗС Польщі заявили, що проведення виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їх легітимність.

Сьогодні Верховна Рада України не визнала легітимність виборів до Держдуми РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.