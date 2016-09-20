МЗС Польщі: Проведення виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їх легітимність

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Польщі, розміщеній на сайті відомства.

«Міністерство закордонних справ не визнає результати парламентських виборів у Державну Думу РФ, проведених на території Кримського півострова, який на законних підставах належить Україні», - повідомляється в документі.

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«Польща так само, як і міжнародна спільнота, засудила незаконну анексію Криму Росією в березні 2014 року, ця позиція була підтверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України № 68/262», - зазначають у відомстві.

«Збереження суверенітету України є найважливішою умовою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. У зв'язку з цим, вибори депутатів, які представляють окуповані території, ставить під сумнів легітимність виборів», - підкреслює МЗС Польщі.

Крім того, Польща повністю підтримала заяву спостережної місії ОБСЄ щодо попередньої оцінки виборів, зокрема, у зв'язку з передвиборчим періодом і організацією виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

Член комітету Європарламенту з питань закордонних справ Міхаель Галер заявив, що в Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, незаконно обраного на виборах в тимчасово окупованому Криму.