Прокуратура АР Крим відреагувала на вибори до Держдуми, відкрила справу

Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передають "Українські новини".

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"Так звані вибори до Держдуми Росії - абсолютно незаконна дія, що суперечить всім нормам не тільки українського, але й міжнародного права. Нами зареєстровано кримінальне провадження за другою частиною статті 110 КК України. Всі, хто вчинив протиправні дії в Криму в період окупації, будуть відповідати перед українським судом", - заявив він.

Нагадаємо, Гюндуз Мамедов був призначений новим прокурором АР Крим 22 серпня цього року.