Прокуратура АР Крим відреагувала на вибори до Держдуми, відкрила справу

18:36, 20 вересня 2016
Політика
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Сьогодні прокуратура Автономної республіки Крим відреагувала на вибори до Державної думи Російської Федерації, які відбулися 18 вересня на території півострова.

REUTERS

Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передають "Українські новини".

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"Так звані вибори до Держдуми Росії - абсолютно незаконна дія, що суперечить всім нормам не тільки українського, але й міжнародного права. Нами зареєстровано кримінальне провадження за другою частиною статті 110 КК України. Всі, хто вчинив протиправні дії в Криму в період окупації, будуть відповідати перед українським судом", - заявив він.

Нагадаємо, Гюндуз Мамедов був призначений новим прокурором АР Крим 22 серпня цього року.

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