Прокуратура АР Крим відреагувала на вибори до Держдуми, відкрила справу
18:36, 20 вересня 2016Політика
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Сьогодні прокуратура Автономної республіки Крим відреагувала на вибори до Державної думи Російської Федерації, які відбулися 18 вересня на території півострова.
Вибори до Держдуми, Севастополь / REUTERS
Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передають "Українські новини".
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"Так звані вибори до Держдуми Росії - абсолютно незаконна дія, що суперечить всім нормам не тільки українського, але й міжнародного права. Нами зареєстровано кримінальне провадження за другою частиною статті 110 КК України. Всі, хто вчинив протиправні дії в Криму в період окупації, будуть відповідати перед українським судом", - заявив він.
Нагадаємо, Гюндуз Мамедов був призначений новим прокурором АР Крим 22 серпня цього року.
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