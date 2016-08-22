Луценко призначив прокурора Криму
Генеральний прокурор Юрій Луценко 22 серпня підписав наказ про призначення Гюндуза Мамедова прокурором Автономної Республіки Крим.
Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.
Нового прокурора представив сьогодні заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Як зазначається в повідомленні, Матіос вказав на необхідність забезпечення закінчення актуальних кримінальних проваджень стосовно державних зрадників у порядку спеціального досудового розслідування у найкоротші строки, а також на важливість тісної співпраці із громадськістю та Меджлісом кримськотатарського народу з питань захисту порушених прав мешканців Криму.
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За даними ГПУ, Мамедов, який є старшим радником юстиції, у 1996 році закінчив Одеський державний університет імені Мечникова за спеціальністю «правознавство». Здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук. З жовтня 1996 року по березень 2013 року працював на посадах помічника прокурора, заступника прокурора району, прокурора відділу, начальника відділу, прокурора міста та заступника прокурора області.
З грудня 2013 року по серпень 2016 року він обіймав посади начальника відділу, прокурора міста та заступника прокурора області.