Луценко призначив прокурора Криму

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Нового прокурора представив сьогодні заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Як зазначається в повідомленні, Матіос вказав на необхідність забезпечення закінчення актуальних кримінальних проваджень стосовно державних зрадників у порядку спеціального досудового розслідування у найкоротші строки, а також на важливість тісної співпраці із громадськістю та Меджлісом кримськотатарського народу з питань захисту порушених прав мешканців Криму.

Читайте такожСБУ оприлюднила поіменний список колишніх співробітників, які перейшли на бік ворога

За даними ГПУ, Мамедов, який є старшим радником юстиції, у 1996 році закінчив Одеський державний університет імені Мечникова за спеціальністю «правознавство». Здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук. З жовтня 1996 року по березень 2013 року працював на посадах помічника прокурора, заступника прокурора району, прокурора відділу, начальника відділу, прокурора міста та заступника прокурора області.

З грудня 2013 року по серпень 2016 року він обіймав посади начальника відділу, прокурора міста та заступника прокурора області.