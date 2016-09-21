МЗС Чехії вважає незаконними вибори до Держдуми РФ в анексованому Криму

Про це повідомляється в заяві МЗС Чехії, опублікованій на сайті посольства Чеської Республіки в Україні.

"Чеська Республіка відповідно до політики Європейською Союзу не визнала і не визнає незаконне приєднання української Автономної Республіки Крим і міста Севастополь до Російської Федерації. Отож, Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вважає зініційовані Росією "парламентські вибори" у Криму незаконними і відповідно не визнає їхніх результатів. Члени російської Держдуми, "обрані" в Криму, не вважатимуться депутатами російського парламенту", – наголошується у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

Член комітету Європарламенту з питань закордонних справ Міхаель Галер заявив, що в Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, незаконно обраного на виборах в тимчасово окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон заявив, що Канада не визнає вибори в Держдуму РФ на території окупованого Криму.

У МЗС Польщі заявили, що проведення виборів в Держдуму РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їх легітимність.