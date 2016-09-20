Канада не визнає вибори до Держдуми РФ на території анексованого Криму

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Канади Стефан Діон.

"Крим залишається невід'ємною частиною України, і Канада не визнає законність виборів до російської Держдуми, які там проводилися", – сказано в повідомленні.

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#Crimea remains an integral part of #Ukraine and Canada will not recognize the legitimacy of Russian Duma elections taking place there. — Stéphane Dion (@MinCanadaFA) September 18, 2016

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ. Голосування проходило, в тому числі і на території тимчасово окупованого Криму.

Перед виборами МЗС України висловив протест з приводу намірів РФ провести вибори в Криму і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії неможливо.

Сьогодні, 19 вересня, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Кримського півострова.