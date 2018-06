Канада не визнає вибори до Держдуми РФ на території анексованого Криму

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ Канади Стефан Діон.

"Крим залишається невід'ємною частиною України, і Канада не визнає законність виборів до російської Держдуми, які там проводилися", – сказано в повідомленні.

#Crimea remains an integral part of #Ukraine and Canada will not recognize the legitimacy of Russian Duma elections taking place there.