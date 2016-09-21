Новий закон про спецконфіскацію розробляли спільно уряд і народні депутати - Ємець

Про це заявив народний депутат фракції “Народний фронт”, перший заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець, коментуючи урядовий законопроект про спецконфіскацію №5142.

“У розробці закону про спецконфіскацію брала участь значна частина депутатів, тому всі норми нового закону ні для кого не є таємницею”, - сказав Ємець.

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“Ці гроші є необхідними для нашої держави. Вони закладені до наступного бюджету, і про це говорив прем'єр Володимир Гройсман. А це означає, що парламент має прийняти закон про спецконфіскацію. Ті нюанси, недоречності, які були, уже зняті, бо нинішнім проектом закону колективно займалися депутати та Уряд”, - додав Леонід Ємець.

На переконання народного депутата, є сподівання, що вкрадені Януковичем кошти нарешті запрацюють на країну.

“Звісно, ще деяку частину він собі залишив, і над цим мають працювати наші правоохоронні органи, над цим має працювати нещодавно створена НАЗК, власне, від них ми чекаємо результатів”, - резюмував представник "Народного фронту".