Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю

Про це повідомляє Посольство України у США в соціальній мережі Facebook.

”Палата представників Конгресу США одностайно схвалила закон H.R. 5094 “Про підтримку стабільності і демократії в Україні”, раніше підтриманий Комітетом у закордонних справах”, - йдеться у повідомленні.

За словами українських дипломатів, документ, ініційований співголовою комітету у закордонних справах Палати представників Еліотом Енгелем та внесений ним спільно з конгресменом-республіканцем Адамом Кінзінгером, фіксує збереження американських санкцій проти РФ до своєчасного та повного виконання нею Мінських домовленостей.

”Закон містить заборону на визнання Сполученими Штатами анексії Російською Федерацією Криму. Передбачається, що відповідні санкції залишатимуться чинними доки президент США не надасть до Конгресу свідчення про відновлення суверенітету України над півостровом”, - сказано у повідомленні.

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Також до переліку передбачених законом координованих з союзниками та партнерами США засобів підтримки України включено летальні оборонні системи озброєнь. Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.

Співавторами документа виступили біля 40 конгресменів від Демократичної та Республіканської партій. Перед його підписанням президентом США ідентичний за змістом законопроект має бути підтриманий Сенатом.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня комітет Палати представників Конгресу США схвалив законопроект, який посилює санкційну політику щодо Росії.