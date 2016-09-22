Луценко розповів, коли збирається оголосити підозру Юрі Єнакієвському

Як передає кореспондент УНІАН, по це на прес-конференції в Одесі заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Повідомляю, завтра закінчиться триденний термін після вручення повісток, і ми плануємо оголосити підозри Іванющенку, Гресю, Аврамову, які причетні до незаконного відчуження частини акцій ринку "7-й кілометр", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генеральної прокуратури України, стосовно Іванющенка відкрито кілька кримінальних проваджень.

7 червня народний депутат від "БПП" Сергій Лещенко заявив, що статус Іванющенка в базі Інтерполу змінено з "арешту з метою екстрадиції" на "встановлення місця перебування". 4 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував, що Іванющенко знову в розшуку Інтерполу з позначкою "розшук і арешт з подальшою екстрадицією в Україну".

Іванющенко входить до числа осіб, стосовно яких Європейський Союз ввів санкції. В березні 2016 рокуЄвросоюз продовжив на рік санкції стосовно Януковича і його соратників.