УКРОП вимагає скликати засідання ВР через провокації в Криму та історію з суддею Чаусом

Другим питанням, що вимагає термінового розгляду є історія з дозволом на затримання та арешт судді Дніпровського районного суду Миколи Чауса, який погорів на хабарі в 150 тис. доларів.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій на її офіційному сайті.

«Ми переконані, що український парламент має оперативно реагувати на виклики, які постають перед нашою державою», – зазначили в УКРОПі.

Укропівці закликають парламент захистити українських громадян, зокрема Євгена Панова, якого намагаються звинуватити в підготовці терактів на території анексованого півострова Крим, ухваливши звернення до провідних держав світу, міжнародних організацій, правозахисників із закликом засудити такі дії Росії та її намагання розпочати «боротьбу з тероризмом» на території України. «Затримання громадян України на тимчасово окупованій території нашої держави іноземними спецслужбами є неприпустимим», – переконані в партії. Зі свого боку УКРОП обіцяє зробити все можливе, щоб забезпечити Євгену Панову необхідну юридичну допомогу.

Читайте такожКреативні конкуренти Чауса-консервника: куди ще українські чиновники ховали хабарі (фото, відео)Крім того, укропівці закликали парламент дозволити затримання та арешт скандального судді Дніпровського районного суду м. Києва Миколи Чауса, щоб він не заховався від відповідальності. В партії вважають, що покарання скандального судді, який відзначився рішеннями про позбавлення водійських посвідчень представників Автомайдану, арешт опозиційного політика Геннадія Корбана та зняття з міжнародного розшуку посібника Януковича Юрія Іванющенка, стане гарним прологом до очищення суддівської системи і судової реформи, яка почне діяти восени.

«УКРОП переконаний, що спроможність парламенту вирішити ці питання стане тестом на його життєздатність та доцільність існування в нинішньому складі», – сказано в заяві.