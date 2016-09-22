Марчук про переговори у Мінську: Росія в істерику впадає, щойно йдеться про кордон

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марчук сказав журналістам на брифінгу у Верховній Раді.

"Все, що стосується кордону, Росія в істерику падає, якщо тільки починати говорити щось про кордон", - повідомив він.

"Російська сторона категорично проти, і тому без участі Росії який сенс в створенні (п'ятої робочої підгрупи з питань кордону - УНІАН)", - додав Марчук.

За його словами, українська сторона вже 4-5 разів пропонувала створити відповідну підгрупу.

Марчук пояснив, що головним аргументом для створення такої підгрупи є той факт, що для реалізації спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ функцій із спостереження необхідно дотримуватись умов, визначених у мандаті місії.

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"В попередніх Мінських угодах написано, що сторони забезпечують вільний доступ СММ ОБСЄ до всіх територій", - додав Марчук. Він також нагадав, що на непідконтрольних територіях Донбасу спостерігаються серйозні обмеження діяльності спостерігачів з боку бойовиків.

«Ми запропонували: дайте доступ ОБСЄ до зони кордону у півтора-два кілометри. Хай не ми виходимо на кордон, а щоб СММ ОБСЄ мала доступ до всього кордону", - сказав представник України у підгрупі з питань безпеки.

За його словами, важливо, щоб спостерігачі могли бачити та фіксувати усі військові ешелони, які надходять з території РФ на територію України.