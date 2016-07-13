У Кучми розповіли про вимоги України створити в ТКГ підгрупу з відновлення контролю над українсько-російським кордоном

Про це прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Під час засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона вкотре підкреслила: наріжним каменем Мінських угод є проблеми безпеки, основна складова цього блоку питань – контроль за українсько-російським кордоном. У нинішній ситуації неможливо говорити про вибори на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Саме тому Україна категорично наполягає на створенні підгрупи з відновлення контролю Києва над українсько-російським державним кордоном", - заявила прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську проходило засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.