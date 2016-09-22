Більше не "конфлікт": у доповіді ПАРЄ події в Україні назвали "війною"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець.

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"Міграційний комітет ПАРЄ погодився із пропозицію зміни назви доповіді. Тепер на заміну безликого терміну "конфлікт в Україні" прийшла чітка констатація факту "війна в Україні", - йдеться у його повідомленні.

За словами нардепа, це не просто гра слів, а чітка, в тому числі юридична, констатація об'єктивної реальності подій в Україні.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН вже підтвердив доповідач ПАРЄ Егідіус Варейкіс.