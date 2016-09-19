Конфлікт на Донбасі вирішать поставки зброї Україні - євродепутат

Про це заявив під час поїздки на Донбас депутат Європейського парламенту від Чеської республіки Яромир Штетіна, передають "Новости Донбасса".

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На його думку, Мінські домовленості від самого початку неефективні. Також він додав, що проти Росії необхідно посилювати санкції.

Яромир Штетіна обіймає посаду заступника голови комітету з питань безпеки і оборони. Він, а також ще двоє євродепутатів - Ребекка Хармс і Міхаель Боні - сьогодні відвідали КПВВ "Мар'їнка", де поспілкувалися з людьми, які намагаються перетнути лінію розмежування.

Раніше екс-міністр оборони США (2011-2013), колишній директор Центрального розвідувального управління (2009-2011) Леон Панетта заявив, що Україні необхідно надати оборонне озброєння, а з Росією потрібно розмовляти з позиції сили.