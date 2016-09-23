В заручниках на Донбасі та у Росії залишаються 111 українців – СБУ
12:13, 23 вересня 2016Політика
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В заручниках Росії та терористичних угрупувань "ДНР" і "ЛНР" залишаються 111 громадян України.
СБУ назвала нові цифри щодо заручників на Донбасі / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні під час брифінгу в Києві.
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"На сьогодні, за нашими даними, - 111 (перебувають у заручниках), з них 9 - на території Росії”, - сказав він.
Також, за даними Грицака, 499 осіб вважаються зниклими безвісти.
"Всього нашим центром взаємодії з волонтерами і патріотично налаштованими громадянами вдалося звільнити з полону 3082 особи”, - сказав він.
За його словами, це і цивільні, і журналісти, і військовослужбовці та правоохоронці, священники, пересічні жителі Донбасу.
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