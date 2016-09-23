В заручниках на Донбасі та у Росії залишаються 111 українців – СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак сьогодні під час брифінгу в Києві.

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"На сьогодні, за нашими даними, - 111 (перебувають у заручниках), з них 9 - на території Росії”, - сказав він.

Також, за даними Грицака, 499 осіб вважаються зниклими безвісти.

"Всього нашим центром взаємодії з волонтерами і патріотично налаштованими громадянами вдалося звільнити з полону 3082 особи”, - сказав він.

За його словами, це і цивільні, і журналісти, і військовослужбовці та правоохоронці, священники, пересічні жителі Донбасу.