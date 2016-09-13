У Росію з Донбасу незаконно вивезли до 150 українців - Тука

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає ЛІГА.net.

"Ми будемо збирати ці факти, а потім оприлюднимо. За різними оцінками, від 50 до 150 (осіб вивезено - Ред.), але немає ніякої гарантії, яку саме кількість. Звичайно, це все проводилося незаконним шляхом, нелегально, потай, тому потрібно досліджувати кожну долю кожної людини", - сказав Тука.

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Він зазначив, що більшість з викрадених українців на сьогодні перебувають у статусі зниклих безвісти.

"За моєю інформацією, у ході бойових дій ці люди, бійці ЗСУ або добровольчих батальйонів, потрапляли в полон. Потім їх переправляли на Кавказ", - сказав він.