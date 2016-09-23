СБУ відомо про місцезнаходження 57 із 111 осіб, яких бойовики тримають у полоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова СБУ Василь Грицак.

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"На сьогоднішній день нами встановлено місця тримання 57 із 111 осіб, звичайно, якщо їх не перевезли в інші місця. СБУ працює щоденно для їх визволення, на кожну людину ведеться спеціальна картка з особистими даними, і робота буде припинена тільки тоді, коли ми звільнимо останнього нашого громадянина", - сказав Грицак.

При цьому він зазначив, що "чим менше залишається людей на тій території (мається на увазі заручників, яких утримують бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу — УНІАН), тим важче нам вдається звільняти".

Продовжуючи тему, Грицак наголосив, що з приводу обміну надзвичайно складно проходять переговори в Мінську.

За його словами, українській стороні з боку представників ОРДЛО був переданий список затриманих в Україні осіб у кількості понад 600 чоловік.

Наразі СБУ шукає кожного із цього списку, оскільки в ньому є особи, які знаходяться або під слідством, або їхні справи вже слухаються в судах, або які вже відбувають покарання в колоніях. При цьому Грицак вчергове наголосив, що СБУ не має жодних таємних тюрем, а за кожним затриманим з боку бойовиків закріплений офіційний процесуальний статус. "Формат обміну буде обговорюватись у Мінську, сподіваюсь на розумний підхід з тієї сторони", - зазначив Грицак.