Грицак відповів на закиди про нібито наявність в Україні "секретних в'язниць"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак повідомив у Харкові під час брифінгу.

«У нас немає таємних тюрем СБУ. Я відповідально про це заявляю. У нас є відділ забезпечення досудового слідства в місті Києві, який працює для Центрального апарату. У нас є сектори забезпечення досудового слідства в кількох областях України, в обласних центрах, в тому числі в місті Харкові», - сказав Грицак.

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Він наголосив, що в цих приміщеннях ніхто не утримується. За словами Грицака, ці місця відвідувала уповноважений з прав людини Валерія Лутковська.

Грицак запросив усіх журналістів відвідати сектор забезпечення досудового слідства в Управлінні СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, 29 серпня було опубліковано доповідь правозахисників Amnesty International і Human Rights Watch, в якій повідомляється, що з «таємної в’язниці» Служби безпеки України були звільнені 13 осіб.