В АП поінформували, за яких умов відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ МЗС Франції розповіли, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

«Саміт («нормандської четвірки – УНІАН) відбудеться тоді, коли будуть належним чином підготовлені документи, які будуть враховувати передусім, в тому числі інтереси української сторони», - заявив Єлісєєв.

«Триває активна робота, зокрема і в різних форматах. Я хотів би звернути увагу на підписання 21 вересня в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи документа щодо розведення військ у трьох ключових точках, і це теж дуже важливий шлях для того, щоб сприяти подальшій деескалації», - додав Єлісєєв.

«Проте нам ще належить дуже багато зробити, щоб дійсно забезпечити стале припинення вогню та забезпечити виконання Росією безпекових компонентів Мінських домовленостей», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Єлісєєв заявив про наявність консенсусу щодо проведення наступного саміту «нормандської четвірки».

«Всі основні параметри виконання Мінських домовленостей – це предмет регулярних контактів президента України з канцлером Німеччини та президентом Франції», - заявив Єлісєєв.

«Дійсно, це правда, у нас є консенсус щодо необхідності проведення саміту «нормандської четвірки» та дійсно наразі відбувається активна робота щодо (його – УНІАН) підготовки», - додав Єлісєєв.