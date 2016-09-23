В АП поінформували, за яких умов відбудеться зустріч "нормандської четвірки"
Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться тоді, коли будуть належним чином підготовлені необхідні документи, які враховуватимуть інтереси української сторони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Саміт («нормандської четвірки – УНІАН) відбудеться тоді, коли будуть належним чином підготовлені документи, які будуть враховувати передусім, в тому числі інтереси української сторони», - заявив Єлісєєв.
«Триває активна робота, зокрема і в різних форматах. Я хотів би звернути увагу на підписання 21 вересня в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи документа щодо розведення військ у трьох ключових точках, і це теж дуже важливий шлях для того, щоб сприяти подальшій деескалації», - додав Єлісєєв.
«Проте нам ще належить дуже багато зробити, щоб дійсно забезпечити стале припинення вогню та забезпечити виконання Росією безпекових компонентів Мінських домовленостей», - зауважив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Єлісєєв заявив про наявність консенсусу щодо проведення наступного саміту «нормандської четвірки».
«Всі основні параметри виконання Мінських домовленостей – це предмет регулярних контактів президента України з канцлером Німеччини та президентом Франції», - заявив Єлісєєв.
«Дійсно, це правда, у нас є консенсус щодо необхідності проведення саміту «нормандської четвірки» та дійсно наразі відбувається активна робота щодо (його – УНІАН) підготовки», - додав Єлісєєв.