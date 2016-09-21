Розведення сил на Донбасі стартує лише після семи діб "повної тиші" - Рамкове рішення

"Умовою початку розведення сил і засобів є верифіковане СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб для кожної з конкретних ділянок розведення...", - йдеться в тексті Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на Донбасі.

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Як зазначається в тексті, дія Рамкового рішення поширюється також на додатково узгоджені ділянки розведення, які можуть бути визначені в ході подальших консультацій.

Разом з тим, згідно з текстом рішення, процес розведення сил і засобів не повинен перевищувати тридцяти діб. При цьому, як зазначається, розведення сил і засобів здійснюється при моніторингу СММ ОБСЄ синхронно, дзеркально і має завершитися протягом не більше ніж трьох діб.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.