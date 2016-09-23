ЦВК визначилась із датою перших місцевих виборів

Як повідомили у прес-службі ЦВК, початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів оголошено з 22 жовтня.

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У комісії повідомили, що станом на 13.00 23 вересня до ЦВК надійшло 191 звернення від ОДА щодо призначення виборів.

"22 вересня Верховна Рада України призначила на 4 жовтня позачергові вибори 54 сільських, селищних голів, для організації, підготовки та проведення яких необхідно близько 4 млн 188 тис. грн. ... Однак, у комісії наявні кошти субвенції державного бюджету для місцевих виборів у сумі лише 10 млн 460 тис. грн. Відтак, залишок субвенції становить понад 6 млн 272 тис. грн. За розрахунками цих коштів вистачає для фінансування перших виборів у 41 об'єднаній територіальній громаді", - йдеться у повідомленні.

ЦВК призначила вибори у 41 об’єднаній територіальній громаді за результатами опрацювання звернень обласних державних адміністрацій у хронологічному порядку їх надходження до комісії.

Після прийняття вказаної постанови на розгляді у Комісії залишилося 150 звернень ОДА щодо призначення перших місцевих виборів.

Комісія відзначила, що попередньо було призначено та проведено 184 перших місцевих виборів, у тому числі у 104 сільських, 54 селищних, 26 міських радах об'єднаних територіальних громад. Після прийняття сьогоднішньої постанови кількість перших виборів в об'єднаних територіальних громадах становить 225.