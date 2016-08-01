Проміжні вибори в Раду: ЦВК встановила результати в останніх двох округах

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЦВК.

«На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" Комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року в ОВО № 114 і № 151», - йдеться в повідомленні.

У ЦВК відзначили, що, згідно із законом, народними депутатами України в цих округах обрано:

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- в ОВО № 114 – Сергій Шахов, 1975 року народження, освіта вища, директор ТОВ "Шахов Сергій Володимирович", проживає в місті Кадіївка Луганської області, член партії "Наш край", суб'єкт висування - партія "Наш край";

- в ОВО № 151 – Богдан Руслан, 1972 року народження, освіта вища, голова Полтавської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, члена партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", суб'єкт висування - "Батьківщина".

Відповідні протоколи ЦВК про результати виборів підписали всі присутні на засіданні члени комісії.

Таким чином Комісія завершила підбиття результатів проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року, які відбулися у семи одномандатних виборчих округах.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК визнала обраними п'ять народних депутатів України в округах №№ 23, 27, 85, 183, 206.

У 23-му окрузі обраний кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – КРІП" Ірина Констанкевич, в 27-му ОВО обрана Тетяна Ричкова (самовисуванець); у 85-му – кандидат від "УКРОПу" Віктор Шевченко; у 183-му окрузі визнаний обраним кандидат від ВО «Батьківщина» Юрій Одарченко, а у 206-му – самовисуванець Максим Микитась.