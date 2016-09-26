У МЗС прокоментували "безвізове" голосування комітету Європарламенту по Україні

Так вона прокоментувала результати голосування відповідної доповіді власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

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"Це дуже важливий день, якого ми дуже довго чекали. Очікували, що це може відбутися ще влітку, але це, нарешті, сталося у вересні. Результат голосування свідчить про те, що немає ніяких причин для зволікання з остаточним вирішенням", - підкреслила заступник міністра.

Зеркаль також повідомила, що з метою прискорення розгляду питання надання Україні безвізового режиму вона, зокрема, разом з міністром юстиції України Павлом Петренком буде зустрічатися з послами - постійними представниками країн-членів ЄС.

"Щоб все рухалося, потрібно, щоб вони прийняли рішення щодо механізму тимчасового припинення. Для того щоб до нас не було ніяких питань і ніяких спекуляцій, завтра вранці ми зустрічаємося з послами - постійними представниками країн і будемо говорити про питання, присвячених боротьбі з корупцією, і взагалі про те, що відбувається в Україні", - зазначила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму і надав мандат на початок переговорів між інститутами ЄС.