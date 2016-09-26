Комітет ЄП схвалив доповідь щодо безвізового режиму для України (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування пройшло сьогодні у Брюсселі в рамках засідання Комітету.

«За» проголосували 38 депутатів, проти - 4, один утримався.

Читайте такожСтандартна процедура: у комітеті ЄП зареєстровано пропозицію відмовити Україні в безвізовому режимі

Жодна з поправок, спрямована на те, щоб відхилити пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим, не отримала необхідної кількості голосів.

Комітет також проголосував мандат на переговори між інституціями: за - 38, проти - 5.

За таким же сценарієм була раніше проголосована доповідь щодо надання безвізового режиму Грузії, коли 5 вересня на підтримку пропозиції ЄК було віддано 44 голоси проти 5.

Тепер між трьома інституціями – Європейським парламентом, Європейською комісією та Європейською радою розпочнуться так звані «міжінституційні переговори», метою яких є узгодження позицій перед остаточним ухваленням рішення.

Голосування проходило одразу, без обговорення.

Зазначимо, що результати цього голосування будуть проміжними. Згідно з процедурами Євросоюзу, остаточне рішення простою більшістю голосів ухвалюватиме вже безпосередньо Європарламент. У разі згоди, рішення депутатів мають затвердити міністри у Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, введення безвізового режиму з Європейським Союзом було одним з головних аргументів українського керівництва, підписала Угоду про асоціацію з ЄС у березні 2014 року.

Читайте такожЄС у жовтні скасує візи для України - єврокомісар (відео)

В середині 2014 року позитивні сигнали з боку єврочиновників надходили один за одним, проте конкретних пропозицій не було.

У 2015 році в Євросоюзі переконували, що намір надати Україні безвізовий режим залишається в силі, але для вирішення всіх технічних питань потрібен час.

Читайте такожЗаступник Клімкіна назвала дату, коли в Раді ЄС розглянуть питання закінчення "безвізової епопеї" для українців

18 грудня 2015 року Європейська комісія схвалила позитивний звіт щодо виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Водночас Єврокомісія висунула Україні додаткові вимоги, що стосуються виправлення "прогалин" у формуванні та початку роботи антикорупційних органів.

20 квітня 2016 року Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України.

Остаточне рішення ЄС щодо скасування віз для українців очікується восени 2016 року.