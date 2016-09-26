Комітет ЄП схвалив доповідь щодо безвізового режиму для України (фото)
Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування пройшло сьогодні у Брюсселі в рамках засідання Комітету.
«За» проголосували 38 депутатів, проти - 4, один утримався.
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Жодна з поправок, спрямована на те, щоб відхилити пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим, не отримала необхідної кількості голосів.
Комітет також проголосував мандат на переговори між інституціями: за - 38, проти - 5.
За таким же сценарієм була раніше проголосована доповідь щодо надання безвізового режиму Грузії, коли 5 вересня на підтримку пропозиції ЄК було віддано 44 голоси проти 5.
Тепер між трьома інституціями – Європейським парламентом, Європейською комісією та Європейською радою розпочнуться так звані «міжінституційні переговори», метою яких є узгодження позицій перед остаточним ухваленням рішення.
Голосування проходило одразу, без обговорення.
Зазначимо, що результати цього голосування будуть проміжними. Згідно з процедурами Євросоюзу, остаточне рішення простою більшістю голосів ухвалюватиме вже безпосередньо Європарламент. У разі згоди, рішення депутатів мають затвердити міністри у Раді ЄС.
Як повідомляв УНІАН, введення безвізового режиму з Європейським Союзом було одним з головних аргументів українського керівництва, підписала Угоду про асоціацію з ЄС у березні 2014 року.
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В середині 2014 року позитивні сигнали з боку єврочиновників надходили один за одним, проте конкретних пропозицій не було.
У 2015 році в Євросоюзі переконували, що намір надати Україні безвізовий режим залишається в силі, але для вирішення всіх технічних питань потрібен час.
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18 грудня 2015 року Європейська комісія схвалила позитивний звіт щодо виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Водночас Єврокомісія висунула Україні додаткові вимоги, що стосуються виправлення "прогалин" у формуванні та початку роботи антикорупційних органів.
20 квітня 2016 року Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України.
Остаточне рішення ЄС щодо скасування віз для українців очікується восени 2016 року.