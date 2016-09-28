Марчук про Мінські угоди: Набагато краще мати неідеальну угоду, ніж не мати ніякої

Ветеран української політики та силових структур Марчук написав на своїй сторінці у Facebook, що для розуміння процесу потрібно розпрощатись з ілюзорним світом.

"Навіть коли немає ще остаточних рішень про закінчення війни на Донбасі і виведення російських військ, будь які кроки, угоди, домовленості по хоча б частковому «розвантаженню» лінії фронту мають настирливо реалізовуватись, оскільки вони суттєво зменшують кількість загиблих і поранених як військових, так і цивільних громадян", - написав Марчук.

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"Мінські угоди дісно недосконалі і я сам їх неодноразово критикував, особливо Мінськ -2. [...] Бувають критичні ситуації, коли на багато краще мати не ідеальну угоду ніж не мати ніякої. Особливо, коли протилежна сторона набагато сильніша за тебе", - зазначив Марчук.

"Росія офіційно не визнає себе країною агресором і не визнає, що її регулярні війська знаходяться на території України. Росія не бере і не візьме для розгляду жодного проекту договорного документу, в якому буде найменший натяк на її участь у війні на Донбасі, доти, поки В. Путін буде все заперечувати. Разом з тим жодна угода по цій проблемі без участі Росії немає ніякого реального значення", - констатує він.

"Важко просто сприйняти, а тим більше змиритися з тим, що відбулося з Кримом і відбувається зараз на Донбасі. Я також не можу з цим змиритися. Але мета будь-яких переговорів - це позитивний результат для твоєї країни. Саме результат, а не тільки ультрапатріотичні промови. Їх було вдосталь з нашого боку під час переговорів. Тут потрібне холодне, трохи цинічне (як на війні) скальпельне мислення і погранична настирливість та коняча витривалість. І найголовніше - потрібна абсолютно реалістична оцінка всіх без винятку обставин ситуації , в якій ти працюєш", - підкреслив Марчук.