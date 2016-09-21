РФ перекинула на Донбас сотні тонн боєприпасів і палива, а також більше десятка одиниць техніки - розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Зафіксовано чергові факти перекидання з території РФ залізничним та автомобільним шляхами озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, до Дебальцевого перевезли 150 тонн боєприпасів до САУ та 70 тонн до 122-мм РСЗВ “Град”; до Донецька – три танки Т-64, сім вантажних автомобілів “КамАЗ” та “Урал”, чотири бронеавтомобілі “Тигр” на платформах та п’ять цистерн з паливно-мастильними матеріалами; до Іловайська – шість танків на платформах, які в подальшому переміщені у напрямку міста Харцизьк; до міста Ровеньки – 12 цистерн з дизельним пальним (600 тонн); до Амвросіївки – 27 паливозаправників.

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«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, САУ, артилерійських систем калібром понад 100-мм та 122-мм РСЗВ “Град” у районах н.п.Первомайськ, Гольмівський, Донецьк, Мануйлівка та Новоазовськ.