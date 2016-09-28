Директор Всесвітнього єврейського конгресу: "Мільйони українців воювали проти нацистів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Києві.

"Ми приїхали сюди сьогодні для того, щоб згадати про жахливу трагедію, яка спіткала євреїв Києва і прилеглих територій, - саме Бабин Яр, 75-та річниця подій", - сказав Вайнбаум і додав, що "це були плани Німеччини щодо знищення єврейського народу".

Він зауважив, що нині в Україні є багато труднощів. "Дуже багато перешкод. І буде дуже важко подолати ці проблеми", - зауважив представник Всесвітнього єврейського конгресу і висловив вдячність українській владі за те, що "вони дозволили нам бути тут, організувати церемонії, які проводяться".

Крім того, Вайнбаум відзначив, що мільйони українців боролися з нацизмом. "Мільйони українців воювали в арміях проти нацистів. І ми повинні також згадати про них", - підкреслив він і додав, що "були, звичайно, місцеві люди, які і негарну роль відігравали, які робили так, що ситуація погіршувалася".

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За словами Вайнбаума, необхідно зрозуміти складну історичну спадщину. "Це процес, який буде займати, мабуть, дуже багато часу. Покоління пройдуть перед тим, як можна буде зрозуміти, чи є досягнення в українському суспільстві щодо розвитку і розуміння ситуації", - сказав він.

Як повідомлялося, президент Ізраїлю Реувен Рівлін, виступаючи 27 вересня на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, присвячених 75-м роковинам трагедії у Бабиному Яру, заявив про причетність бійців ОУН до Голокосту в роки Другої світової війни.

«Близько півтора мільйона євреїв були вбиті на території сучасної України під час Другої світової війни в Бабиному Яру і багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах, біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями. І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Справедливо і те, що було понад 2,5 тисячі праведників народів світу, ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчали», – заявив Рівлін.

Голова Організації українських націоналістів Богдан Червак назвав «плювком в душу українцям» слова Рівліна про причетність бійців ОУН до Голокосту.