Геращенко назвала заяву президента Ізраїлю про причетність ОУН до Голокосту некоректною

Про це Геращенко повідомила у Facebook.

"Під час виступу в українському парламенті президент Ізраїлю (Реувен Рівлін) дозволив собі некоректні і недипломатичні оцінки щодо певних сторінок трагічної української історії, зокрема, ОУН. Це була, на моє глибоке переконання, немудра позиція нашого високого гостя", - заявила Геращенко.

"Мені дуже прикро, що президент Ізраїлю не чув всі попередні виступи, де праведники, лідери єврейських українських громад, представники різних релігійних конфесій, українські патріоти, як то академік Іван Дзюба, що першим голосно підняв тему Бабиного Яру, згадували невинно убієнних і їх спасителів, серед яких було дуже багато простих українців, які ризикували своїм життям і життям своїх дітей, аби врятувати єврейські родини і єврейських дітей", - додала перший заступник голови парламенту.

Геращенко висловила задоволення з приводу того, що всі промовці від української сторони виявили мудрість, повагу до пам'яті жертв і високу політичну культуру.

«Ми не замовчуємо ані героїчних, ані драматичних і чорних сторінок нашої історії, але кожному слову - свій час і своє місце», - заявила вона.

"Як на мене, певні висловлювання нашого високого гостя були недоречними в ці дні жалоби в парламенті країни, що бореться за свою незалежність. Ми очікували від високого гостя в стінах українського парламенту також і слів на підтримку територіальної цілісності України. Шкода, що деякі керівники сучасних країн й досі користуються штампами радянської пропаганди часів замовчування трагедії Бабиного Яру...", - наголосила Геращенко.

Разом з тим вона висловила співчуття єврейському народові у зв'язку зі смертю колишнього президента Ізраїлю Шимона Переса.

Як повідомляє Радіо Свобода, президент Ізраїлю заявив про причетність бійців ОУН до Голокосту.

«Близько півтора мільйона євреїв були вбиті на території сучасної України під час Другої світової війни в Бабиному Яру і багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах, біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями. І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Справедливо і те, що було понад 2,5 тисячі праведників народів світу, ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчали», – сказав Рівлін.

Як повідомляв УНІАН, Президент Ізраїлю прибув в Україну 27 вересня, аби взяти участь у заходах до 75-ої річниці трагедії Бабиного Яру. Він зустрівся з президентом Петром Порошенком і виступив у Раді. Зокрема, він заявив про два злочини в Бабиному Яру: саме вбивство і знищення людей, а другий - приховування і знищення пам'яті. Рівлін підкреслив необхідність визнання антисемітизму і неприпустимість прославлення антисемітів.

Відомо, що у 1941-1943 роках у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена ОУН, серед них і відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.

У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, знищених у Бабиному Яру. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941-го року там розстріляли майже 34 тисячі євреїв.