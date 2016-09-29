Опозиціонер РФ про брехливе інтерв'ю прес-секретаря Путіна щодо МН17: ці 5 хвилин увійдуть в історію (відео)

Ці 5 хвилин інтерв'ю увійдуть в історію, підручники журналістики та піару, пише у своєму блозі російський опозиційний політик Олексій Навальний.

"І наш вусатий мільярдер прямо як вуж на сковорідці. Чотири (!) рази його прямо запитують: визнаєш чи заперечуєш висновки комісії. Чотири рази ні "так", ні "ні". "Так" — страшно. "Ні" — неможливо, аж надто фактами притиснули до стінки", - наголосив Навальний.

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При цьому, за словами опозиціонера, Росія сама себе заганяє в ситуацію "Південнокорейський " боїнг і СРСР в 1983 році". Тоді з самого початку всім було зрозуміло: радянські військові збили "Боїнг". Зрозуміло було, Навальний зазначив, що не було бажання збити саме пасажирський літак — просто ланцюг фатальних випадковостей, помилок й неузгодженості.

"Подивіться та порівняйте з нинішньою пропагандою. Один підручник, одні слова і навіть люди ті ж", - закликає російський опозиціонер.

"Зараз те ж саме. Кілька військових припустилися трагічної помилки, вбили сотні невинних людей. Замість зізнання й виплати компенсації брехня громадиться на брехню: льотчик Волошин, іспанський авіадиспетчер, в літаку вже летіли трупи, операція ЦРУ, український МІГ і тд, й тп", - підсумував Навальний.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.