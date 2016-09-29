Пєсков не побачив доказів провини Росії в доповіді Нідерландів про катастрофу MH17

Про це Пєсков заявив в ефірі BBC, відповідаючи на запитання, чи може Росія прийняти висновки розслідувачів.

"Нічого приймати і заперечувати. Це попереднє розслідування. Нам потрібно продовжувати розслідування. Ми не бачили ніяких доказів", - сказав прес-секретар російського президента.

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Пєсков вважає, що в доповіді про катастрофу МН17 багато "протиріч і непрояснених речей". Він зазначив, що це попередні результати розслідування і закликав дочекатися остаточних результатів, які мають бути оприлюднені у 2018 році.

Також Пєсков заявив, що Росія як і раніше заперечує наявність російських військових і російської зброї на Донбасі.

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання, чому Росія оприлюднила «первинні свідчення» радарів через два роки після катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу МН17 на окупованій частині Донецької області.

Пєсков зазначив, що справу про катастрофу малайзійського «Боїнга» обрамлена «величезною кількістю спекуляцій, некваліфікованої, непрофесійної інформації» і супроводжується укриттям і відмовою ряду країн надати «цілі масиви інформації, дані радарів».

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

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Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.