Звернення Юлії Тимошенко до українського народу

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні прийшов час абсолютно відверто обговорити питання, які пов`язані з досі небаченою світовою фінансовою кризою. Те, що діється зараз на фінансових ринках світу спеціалісти вже не називають кризою, вживають терміни цунамі, армагеддон, катастрофа. Цілі країни опинилися на межі банкрутства і розорення. Припинили своє існування всі інвестиційні банки світу. Гіганти світової промисловості та індустрії за мить перетворюються на жебраків. Забуті в світі сьогодні всі слова про стабільність, розвиток та спокій. Тільки протягом останніх 50-ти днів, 2,5 мільярди людей на планеті втратили більш, як 2 трильйони доларів. В 1,5 рази виросла інфляція в Єврозоні, різко падають темпи економічного зростання в Європі. Навіть у Швейцарії, яка не знала, що таке економічна криза більше, як три століття і успішно пережила дві світові війни, сьогодні банки звернулися за допомогою до держави. За оцінками міжнародної організації праці, в наслідок світової фінансової кризи, кількість безробітних різко зростатиме – майже на 5 мільйонів громадян. Лихоманить курси долара, євро та інших світових валют.

Гігантська хвиля кризи не розрізняє ані кордонів, ані націй. Дев`ятим валом ця криза котиться по світу і поки що ніхто не знає, коли вона спиниться. Але уряд України усвідомлює ступінь і глибину, всеохопність цієї кризи. Ми робили та робимо усе, щоб пом`якшити удар для України, а якщо правильно працювати, так мінімізувати. Мінімальні наслідки кризи, які сьогодні є в країні – це прямий результат непомітної, але водночас адекватної роботи уряду. Саме тому у нас, на відміну від інших країн росте економіка. Неймовірними зусиллями стримується інфляція. Вдвічі скорочений імпорт для підтримки національного виробника та гривні, виконується бездефіцитний бюджет.

Однак наш запас міцності і сили не є безмежним. Сьогодні у всіх країнах для протидії цій кризі об`єднуються еліти, влада та опозиція, парламенти, президенти та уряди консолідують зусилля для захисту національних інтересів. У нас, на жаль, все навпаки. Ми мусимо в своїй рідній країні сьогодні робити теж саме. Уряд та парламент України повинні працювати у щоденному режимі разом. І тому ми зобов`язані об`єднатися. Долати кризу у стані передвиборчої гарячки, коли йде війна всіх про всіх – неможливо. І тому перше – ніяких дострокових виборів. Бо вони відкриють всі шлюзи для світової економічної кризи і будуть нищити нашу державу. Наша команда зробила все. І сьогодні я можу констатувати – сьомого грудня виборів не буде. Можливо, в цій ситуації наші депутати поводилися занадто рішуче в судах і в Центральній виборчій комісії. Я вибачаються за це перед вами. Але повірте, вони мали підстави так діяти. Бо знають весь масштаб загроз та викликів, які для України сьогодні надає криза.

І я звертаюся сьогодні до всіх негайно забути про всі політичні суперечки, про передвиборні баталії, про дострокові парламентські чи президентські вибори. Бо якщо світова криза вибухне в Україні, вона змиє всі доходи людей. Вона похитне країну і заодно змиє і всіх кандидатів в президенти та будь-які коаліції разом взяті. Я звертаюся зараз до президента, до всіх політичних сил країни, до лідерів фракцій Партії регіонів, "Нашої України", "Народної самооборони", Блоку Володимира Литвина, фракції комуністів з такими чіткими і зрозумілими пропозиціями.

Перше – терміново відновити роботу Верховної Ради для миттєвого прийняття невідкладних законів в тому числі і бюджетних. Завтра о 12-й годині зібратися всім лідерам фракцій у Верховній Раді і створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи, причому я переконана, що зараз до цієї коаліції мусять увійти всі без виключення фракції парламенту, незалежно від прапорів, ідеологій та переконань. Зараз потрібно захистити Україну. Наступне – на базі такої коаліції я пропоную терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від світової фінансової кризи, надавши йому можливості негайно реагувати на світові та внутрішні виклики. Кожна фракція, входячи в таку об`єднану коаліцію повинна надати своїх найкращих фахівців для роботи в уряді, в тому числі і на президентських посадах. Така коаліція і уряд повинні діяти аж до того часу, доки загроза фінансового і економічного колапсу буде відведена від країни і від світу. А потім робіть які завгодно вибори. Окрім того, я пропоную запровадити жорсткий і безумовний мораторій на будь-які політичні чвари та суперечки. Давайте нарешті забудемо про цю політику, про абсурдні і непотрібні для країни теми, які роз`єднують нації і руйнують наші надії. Всі політики в момент реальної загрози для країни повинні усвідомити і прийняти ту умову, щоб не тільки ділом, але ж і справжніми справами не завдати шкоди державі.

Завтра о 12-й годині я буду чекати всіх лідерів фракцій у парламенті для роботи. Я прошу скасувати свої відпустки, відпочинки, лікування і відрядження. Якщо ж наші ініціативи будуть відкинуті і політики будуть продовжувати займатися критикантством та політикантством на тлі фінансової кризи, тоді говорю вам чітко: наша команда буде самостійно протистояти кризі і захищати людей. Я хочу, щоб ви твердо знали: я ніколи не залишу поле бою в цей час важких викликів для країни. Не зраджу не вас, не країну, щоб не сталося і які б рейтинги у кого не падали. Я ні на крок не відступлю від національних інтересів. Одне можу сказати твердо – ми виходимо з політично будь-якого протистояння в односторонньому порядку. Наша команда не буде реагувати на будь-яку політичну агресію. Саме тому ми займатимемося тільки справами.

Дорогі співвітчизники, я не хочу, щоб у вас склалося враження, що Україна уже в епіцентрі світової фінансової кризи. Це не так. Ми ще можемо, що маємо час впоратися з нею. Вона уже стукається в наші двері, але ми можемо їй не відчиняти. В Україні є ресурси і можливості для того, щоб погнати кризу від нашого порогу і забезпечити порядок та стабільність у державі, захистити інтереси людей. Уряд має чіткий затверджений план дій та виконує його щоденно. Але сьогодні, як ніколи, потрібна єдність. В єдності – сила.