Наступне засідання комісії Україна-НАТО може пройти на Донбасі (відео)
09:29, 30 вересня 2016Політика
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Наступне засідання Україна-НАТО може відбутися на Донбасі.
НАТО, ілюстративне фото / REUTERS
Північно-Атлантичний альянс готовий посилити підтримку України у боротьбі з російською агресією, йдеться у сюжеті ТСН.
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Про це заявив генсек парламентської асамблеї НАТО Девід Хоббс.
А наступне засідання комісії Україна-НАТО, за його словами, може відбутися на Донбасі.
Раніше представники держав-членів НАТО під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів заявили про необхідність продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями.
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