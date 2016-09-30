Наступне засідання комісії Україна-НАТО може пройти на Донбасі (відео)

Північно-Атлантичний альянс готовий посилити підтримку України у боротьбі з російською агресією, йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожРосія почала військові навчання біля кордонів НАТО

Про це заявив генсек парламентської асамблеї НАТО Девід Хоббс.

А наступне засідання комісії Україна-НАТО, за його словами, може відбутися на Донбасі.

Раніше представники держав-членів НАТО під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів заявили про необхідність продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями.