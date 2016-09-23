У НАТО вважають необхідним продовжувати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод

Як повідомили в місії України при НАТО, у засіданні комісії взяв участь заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

На порядку денному засідання перебували питання поглиблення співробітництва між Україною та НАТО за результатами Варшавського саміту (липень 2016 р.), а також безпекової ситуації на сході України та розвитку мінського та норманського процесів.

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Під час обговорення питання щодо практичної взаємодії між Україною та НАТО союзники запевнили в тому, що нарощуватимуть допомогу нашій державі в рамках схваленого на Варшавському саміті НАТО Комплексного пакету допомоги для України з метою посилення її обороноздатності та реформування національного сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу.

Представники держав-членів НАТО також засвідчили незмінність своєї позиції щодо підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, невизнання анексії Криму, підкресливши пряму відповідальності Росії за збройну агресію в східних регіонах нашої держави. У цьому контексті зазначено про необхідність продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями. Союзники також висловили повне розуміння необхідності забезпечення безпекових передумов для початку політичного врегулювання ситуації на Донбасі.